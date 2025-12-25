Завтра в Орле заработает каток на площади Ленина

25.12.2025 | 14:33

Официальное открытие состоится в субботу.

Фото: Администрация Орла

Как рассказали в пресс-службе Администрации Орла, каток станет принимать посетителей 26 декабря — с 17:15.

Первый сеанс будет предназначен для граждан, входящих в льготные категории населения. На лёд выйдут мальчики и девочки из малообеспеченных и многодетных семей, приёмные дети, а также дети участников СВО.

Затем, в 19:00 и в 20:45, каток будет доступен уже для всех желающих.

Официальное открытие назначено на 27 число — на 19:00. Ожидаются первые лица области и города.

Напомним, что по расписанию сеансы будут начинаться в 10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 17:15, 19:00 и 20:45. Посетители со своими коньками могут пользоваться катком на бесплатной основе.

Прокат коньков обойдётся в 500 рублей для взрослых и в 300 рублей для детей (в возрасте до 10 лет). Залог за пару коньков составит 2000 рублей.

Воспользоваться ячейкой хранения можно за 100 рублей. Также желающие могут нанять «помощника фигуриста» за 400 рублей.

