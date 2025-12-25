Транспортная прокуратура проверила промышленную безопасность

В ходе проверки ведомство выявило нарушения и добилось их устранения.

Орловская транспортная прокуратура в очередной раз проверила железнодорожников. Как пояснили в надзорном ведомстве, это была проверка исполнения законодательства о промышленной безопасности при эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Коснулась она Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению, входящего в структуру компании РЖД.

«Проверкой установлено, что в территориальном участке отсутствовали сведения об очередной проверке знаний оперативного, оперативно-ремонтного персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации технологического оборудования объектов теплоснабжения», – сообщает Орловская транспортная прокуратура.

Нарушением в ведомстве посчитали и то, что железнодорожники в рамках проверки не представили сведения о гидравлических испытаниях тепловой сети, проведенных в Орле на улице Деповской, где находится ведомственный дом. По итогам проверки транспортный прокурор внес начальнику Брянского территориального участка представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к ответственности виновных должностных лиц.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки).

«По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, должностные лица Брянского территориального участка привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», – резюмируют в надзорном ведомстве.

ИА “Орелград”