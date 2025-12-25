На орловского бойца СВО мошенники оформили почти 20 микрозаймов

25.12.2025 | 9:04 Закон и порядок, Новости

Отбиваться от кредиторов пришлось через суд.

ИА “Орелград”

Мужчина с 28 января 2023 года принимает участие в выполнении боевых задач. В  сентябре-ноябре 2024 года неизвестное лицо, используя личные данные орловца, оформило 18 займов в микрофинансовых организациях. Их общая сумма составила почти 250 тысяч рублей. Требования вернуть внезапные долги стало полной неожиданностью для мужчины, который продолжает находиться в зоне специальной военной операции.

Оказалось, что сотовый номер, который использовался злоумышленниками, был закрыт на основании «Условий оказания услуг связи» ввиду неиспользования орловцем более 180 календарных дней подряд. УМВД России по Орлу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ. В одно производство объединили несколько сходных фактов мошенничества. Ряд микрокредитных организаций по результатам внутренней проверки договоры займа аннулировал. Информация об этом была направлена в бюро кредитных историй.

Договоры займа с ПАО МФК «ЦФП», ООО МКК «М-Деньги», ООО МК «Умные наличные», ООО МКК «Кнопкаденьги», ООО МКК «Кангария», ООО МФК «НФ», АО «МКК УФ», ООО МКК «Русинтерфинанс» признал недействительными Заводской районный суд Орла.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, указано в решении.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU