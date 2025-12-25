На орловского бойца СВО мошенники оформили почти 20 микрозаймов

Отбиваться от кредиторов пришлось через суд.

Мужчина с 28 января 2023 года принимает участие в выполнении боевых задач. В сентябре-ноябре 2024 года неизвестное лицо, используя личные данные орловца, оформило 18 займов в микрофинансовых организациях. Их общая сумма составила почти 250 тысяч рублей. Требования вернуть внезапные долги стало полной неожиданностью для мужчины, который продолжает находиться в зоне специальной военной операции.

Оказалось, что сотовый номер, который использовался злоумышленниками, был закрыт на основании «Условий оказания услуг связи» ввиду неиспользования орловцем более 180 календарных дней подряд. УМВД России по Орлу было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ. В одно производство объединили несколько сходных фактов мошенничества. Ряд микрокредитных организаций по результатам внутренней проверки договоры займа аннулировал. Информация об этом была направлена в бюро кредитных историй.

Договоры займа с ПАО МФК «ЦФП», ООО МКК «М-Деньги», ООО МК «Умные наличные», ООО МКК «Кнопкаденьги», ООО МКК «Кангария», ООО МФК «НФ», АО «МКК УФ», ООО МКК «Русинтерфинанс» признал недействительными Заводской районный суд Орла.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке, указано в решении.

ИА “Орелград”