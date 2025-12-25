Жительница Ливен отсудила деньги за «мифический» памятник

Мастер, взявшийся изготовить его, так и не сделал обещанного.

Жительница города Ливны успешно провела судебный процесс, отстаивая свои нарушенные права потребителя. Подробности истории раскрыла пресс-служба Ливенского районного суда. Женщина подала иск к индивидуальному предпринимателю из города Ельца Липецкой области, с которым ранее она заключила договор на изготовление и установку памятника, ограды, лавки, стола и вазы в виде кубика на сельском кладбище.

Договор стороны подписали еще в марте 2025 года. Они договорились о том, что памятник должен был быть изготовлен из гранита. Женщина планировала установить все заказанное на кладбище в деревне Покровка Вторая, причем хотела успеть все завершить до 15 апреля 2025 года. Предпринимателя при заключении договора такой срок, видимо, устроил, иначе он вряд ли стал бы подписывать договор.

Общая стоимость работ по договору была определена в размере 60 тысяч рублей, и ровно половину этой суммы мастер взял себе сразу, в качестве аванса. Из иска следовало, что предприниматель взятые на себя обязательства не исполнил – работы по договору не были выполнены в установленный срок. Женщина направила ему письменную претензию с требованием вернуть ей деньги. На претензию предприниматель не ответил, но часть денег «добровольно» все-таки вернул – 10 тысяч рублей.

Жительница города Ливны просила суд взыскать с индивидуального предпринимателя оставшуюся часть аванса в сумме 20 тысяч рублей, штраф в размере 20 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей и судебные расходы в размере 10 тысяч рублей. В суде она сумела доказать факт нарушения ее прав потребителя, но иск, как это нередко бывает в подобных случаях, был удовлетворен частично.

Суд согласился с тем, что предприниматель, не исполнивший свои обязательства по договору об изготовлении и установке памятника из гранита и прочих атрибутов, должен вернуть заказчице оставшуюся часть аванса. Что касается остальных требований, то суд оштрафовал бизнесмена на 15 тысяч рублей, а размер компенсации морального вреда снизил до 10 тысяч рублей. С учетом возмещения судебных расходов предприниматель обязан выплатить истице 55 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА “Орелград”