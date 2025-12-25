Пени за свет заплатит орловская колония

Энергетики выставили «дополнительный счет» за просрочку платежей.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области. Энергетики просили о взыскании довольно крупной пени за несколько прошедших лет.

Заявленные исковые требования компания объяснила ненадлежащим исполнением ответчиком условий контрактов энергоснабжения, заключенных в 2022-2025 годах. В своем отзыве на иск представители колонии просили отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, а в случае удовлетворения требований применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер неустойки.

Как следует из материалов дела, ООО «ИНТЕР РАО» как гарантирующий поставщик электроэнергии неоднократно заключало с ФКУ ИК-6 контракты энергоснабжения. Во исполнение условий договоров в период с октября 2022 года по март 2025 года истцом в колонию была поставлена электрическая энергия, что в суде было подтверждено счетами и актами приема-передачи электроэнергии. Колония счета оплатила с опозданием, поэтому энергетики насчитали ей пени и направили претензию с просьбой их оплатить. Не получив желаемого, компания пошла в суд.

Представители колонии в отзыве на иск пояснили, что «при фактическом отсутствии на лицевом счете доведенных лимитов денежных средств» колония не имеет возможности оплатить полученную электроэнергию. А также заявили, что по независящим от колонии причинам (технические корректировки, задержки, неполадки сервера и т.п.), «в условиях ограниченного количества времени возможно несвоевременное исполнение обязательств по контракту энергоснабжения». Ответчик полагал, что взыскание возможно исключительно при наличии умышленных виновных действий колонии, чего в данном случае не было.

Также режимное учреждение указало, что оно фактически «находится в ситуации ущемления прав, где присутствует обязательство заключения контракта с определенным кругом гарантирующих поставщиков, на возможных невыгодных условиях, так при отказе от заключения контракта альтернативы выбора фактически нет». Однако суд удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с исправительной колонии № 6 в пользу энергокомпании пени в размере 204 тысячи рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба.

