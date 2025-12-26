Дефицит бюджета Орла составит всего 25 миллионов рублей

Текущий год город заканчивает с дефицитом в сумме более 1,2 миллиарда.

Депутаты Орловского горсовета на заключительной в этом году сессии в окончательной редакции утвердили бюджет областного центра на 2026 год. Общий объем доходов утвержден в сумме 15,157 миллиарда рублей, из которых объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, составит 10,532 миллиарда рублей. То есть Орел останется глубоко дотационным городом. Общий объем расходов утвержден в сумме 15,182 миллиарда рублей.

Таким образом, дефицит бюджета города Орла на 2026 год пока планируется в сумме 25,637 миллиона рублей, достаточно смехотворной по сравнению с суммами дефицита в последние годы. К примеру, дефицит бюджета города Орла на 2025 год запланирован в сумме 1,248 миллиарда рублей, или 31,1 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Напомним, что последние несколько лет потенциальным источником погашения дефицита являлась продажа 100-процентного пакета акций «Гостиничного комплекса «Орел-Отель», который продать так и не удалось.

Кстати, дефицит бюджета на 2027 год тоже запланирован в размере 25,637 миллиона рублей. Депутаты горсовета также утвердили верхний предел муниципального внутреннего долга города Орла по состоянию на 1 января 2027 года – в сумме 2,818 миллиарда рублей. Решением о бюджете парламентарии разрешили администрации города Орла в пределах утвержденной программы муниципальных внутренних заимствований брать коммерческие кредиты. Но есть и определенные ограничения.

«Органы местного самоуправления не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2026 году и в плановом периоде 2027 и 2028 годов численности аппарата управления и работников муниципальных казенных учреждений», – говорится, например, в решении депутатского корпуса. К слову, документом установлен и базовый должностной оклад муниципального служащего города Орла – в размере 6967 рублей 75 копеек.

ИА “Орелград”