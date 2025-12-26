ТОП влияния: Сергей Борзенков (28)

Вице-губернатор по развитию агропромышленного комплекса.

В 2023 году, при формировании нового правительства после выборов главы региона, Сергей Борзенков сохранил пост заместителя губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса.

Исполняет обязанности заместителя губернатора с февраля 2020 года. Утвержден в должности в мае 2020 года.

30 октября 2017 года назначен руководителем департамента сельского хозяйства Орловской области.

Депутат Орловского Областного Совета народных депутатов V, VI созывов.

С 2006 года возглавлял сельхозкооператив «Дубовицкое», а далее по февраль 2017 года – ООО «Дубовицкое».

С 1998 года был начальником отдела животноводства в Малоархангельском управлении сельского хозяйства.

С 1995 года – ведущий инженер по материально-техническому снабжению в ТОО ПИК «Тиняковский».

С 1992 года – директор МХП «Малоархангельское» (АООТ «Малоархангельское») по доращиванию и откорму КРС.

С 1986 года работал в колхозе «Новая жизнь» зоотехником-селекционером.

Окончил Орловский сельскохозяйственный институт в 1986 году.

Уроженец деревни 2-я Ивань Колпнянского района.

