Неудовлетворительные дорожные условия способствовали гибели 34 человек

Еще почти 300 человек в таких ДТП получили травмы и ранения.

В Орловской области за 11 месяцев 2025 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 217 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 291 человек получил ранения различной степени тяжести и 34 человека, к сожалению, погибли. Такие данные приводит региональное Управления МВД России.

В целом в отчетном периоде времени на дорогах региона было зарегистрировано 4956 ДТП, в том числе 680 аварий с пострадавшими, в результате которых 134 человека погибли и 875 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 160 дорожно-транспортных происшествий, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 246.

«По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суд направлено 4211 материалов, – следует из информации Управления МВД России по Орловской области. – По результатам их рассмотрения принято решение о лишении права управления транспортными средствами в отношении 682 лиц, еще 158 подвергнуты административному аресту.

Ответственность в совершении 64 дорожно-транспортных происшествий возложена на нетрезвых водителей. В целом с начала января до начала декабря текущего года сотрудниками региональной Госавтоинспекции пресечено 926 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде в отношении водителей в этом году возбуждено 98 уголовных дел.

«Всего сотрудниками полиции (с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений) в отчетном периоде выявлено 447 441 административное нарушение в области безопасности дорожного движения, – добавили в УМВД. – Вынесено 438 497 постановлений по делам об административных правонарушениях на общую сумму 521,3 миллиона рублей, взыскано штрафов на сумму 408,3 миллиона рублей».

ИА “Орелград”