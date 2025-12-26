ТОП влияния: Юрий Парахин (26)

Мэр Орла.

Вновь избран градоначальником депутатами Горсовета в октябре 2025 года. Единственным соперником Юрия Парахина был Владимир Лагутин, генеральный директор ООО «Рекламно-производственная компания «Орел медиа»». Его выдвинула областная общественная палата.

Осенью 2024 года восстановлено членство Юрия Парахина в «Единой России». Оно было приостановлено в 2021 в связи с возбуждением уголовного дела о халатности или злоупотреблении полномочиями (в 2018 по технической ошибке отремонтировали не ту дорогу). В 2024 дело закрыто.

Юрий Парахин возглавил администрацию областного центра в 2020 году.

С 2016 года – глава администрации Орловского района.

С 2009 по 2014 – заместитель председателя правительства Орловской области. Отвечал за финансово-экономическое развитие региона.

По данным kartoteka.ru, с 2005 по 2009 год – директор ООО «Партнер» (управление недвижимостью) и соучредитель (до октября 2020 года).

С 2005 года — генеральный директор и соучредитель ЗАО “Инвестиционно-Строительная Группа” (подготовка к продаже собственного недвижимого имущества). Ликвидировано в 2007 году.

Соучредитель до 2020 года ООО «Универсал», ООО «Союз», до 2009 года ООО «ПарУс» (торговля медизделиями), ликвидированных ООО «ЮКО-Позитив» (туристическая деятельность), ООО «Строительная Компания «СоцСТРОЙ» (снос зданий).

С 1999 по 2004 год являлся сотрудником главного управления Центрального банка по Орловской области.

В 1994 году окончил Суворовское военное училище в Твери, в 1998 году – Ярославское высшее военное финансовое училище (специальность экономист). В 2003 году в Орловской региональной академии государственной службы получил специальность «Юрист».

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.