На заводе по переработке картофеля начался монтаж оборудования

Об этом сообщили орловские власти.

На строящемся заводе по переработке картофеля начался монтаж технологического и инженерного оборудования. Также на площадке завершаются общестроительные работы.

Напомним, проект реализуют во Мценском районе. Завод строят компания «Мираторг» и сеть «Вкусно и точка». Оператором проекта выступает ООО «Гранд Фрайз».

Ожидается, что строительство завершится по графику — в будущем году в третьем квартале. Завод должен дать Орловщине 365 новых рабочих мест.

Промышленная линия позволит выпускать несколько видов готовой продукции — в том числе, картофель фри, а также картофельные дольки, оладьи и хлопья. Часть из них будет поступать в заведения сети «Вкусно и точка».

По данным Департамента сельского хозяйства Орловской области, в текущем году в проект вложили 8 миллиардов рублей. За всё время его реализации — 11 миллиардов. Общий объём планируемых инвестиций составляет 19 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»