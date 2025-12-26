ТОП влияния: Вадим Соколов (30)

Член Совета Федерации от Орловской области.

До сентября 2023 года Соколов Вадим Вячеславович занимал должность первого заместителя губернатора Орловской области – руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области.

В апреле 2014 года стал исполняющим обязанности заместителя губернатора — руководителя аппарата главы региона и облправительства.

С августа 2011 года возглавлял избирательную комиссию Орловской области.

В 2008 году назначен заместителем руководителя аппарата губернатора Орловской области.

С 2007 по 2008 год – начальник управления организационной работы и региональной политики аппарата губернатора и коллегии Орловской области.

В марте 2006 года избран в Орловский горсовет народных депутатов.

С 1996 по 2001 год работал в администрации Орла. Начал карьерный путь главным специалистом юридического отдела.

С февраля 1995 по июнь 1996 года – референт, начальник общего отдела, начальник аналитического управления, и.о. заместителя директора орловского филиала коммерческого банка «Информтехника».

С 1989 по 1993 год работал педагогом.

В 1991 году окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического института, в 2010 году – юрфак ОГУ.

Родился в Орле.

