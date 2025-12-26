Сладкий перец и огурцы подорожали на Орловщине

Одновременно подешевели макароны и сахар.

Анализ ценовой ситуации на потребительском рынке провели эксперты Орловского отделения Банка России. Согласно их выводам в минувшем ноябре по сравнению с октябрем в регионе заметнее всего подорожали услуги, а вот цены на продовольственные и непродовольственные товары росли умеренно. В среднем цены в Орловской области в ноябре выросли на 0,47 процента по отношению к октябрю. Средний ценник на продукты питания при этом поднялся на 0,35 процента.

«Из продуктов подорожали овощи, – информирует Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. – Например, огурцы и сладкий перец. Сейчас они попадают на прилавки в основном из теплиц, поэтому цены на них выше из-за затрат на отопление и электроэнергию. А вот макароны и крупы стали дешевле. В частности, благодаря хорошему урожаю пшеницы в стране снизились цены на вермишель. Второй месяц подряд дешевеет сахар. Причины – снижение цен на внутреннем оптовом рынке из-за высоких запасов сахара и хороший урожай сахарной свеклы».

Стоимость товаров непродовольственной группы демонстрирует относительную стабильность. За последние 12 месяцев они подорожали всего на 3,89 процента. Для сравнения, продукты за то же время подорожали на 8,62 процента, услуги – на 9,36 процента. В ноябре 2025 года лидерами роста цен среди товаров непродовольственное группы стали парфюмерия и косметика.

«У производителей товаров для красоты увеличились издержки: подорожали логистические услуги, выросли расходы на оплату труда, – объясняет регулятор. – Отсюда и новые ценники в ноябре по сравнению с октябрем. Однако для модниц есть и хорошая новость: подешевели меховые изделия. Во многом это было связано со снижением спроса на меха из-за теплой орловской осени».

Услуги в Орловской области в ноябре подорожали на 0,87 процента, заметно обойдя по темпам роста продовольствие и непродовольственные товары. Аналитики Орловского отделения Банка России считают, что в данном секторе существенное влияние на общую картину оказал пассажирский транспорт, особенно железнодорожный, поскольку спрос на железнодорожные билеты перед новогодними праздниками традиционно вырос.

«Отсюда и более высокий ценник, – отмечает регулятор. – Однако цены на отдых за границей снизились. В октябре-ноябре рубль несколько укрепился, поэтому поездки по большинству зарубежных направлений подешевели. Так, например, отмечалось снижение цен на путешествия в Египет, ОАЭ, Турцию. Что касается годовой инфляции, то она в регионе замедляется шестой месяц подряд, а в целом по стране – 8 месяцев подряд. В ноябре в Орловской области годовая инфляция составила 7 процентов, а в стране – 6,6 процента».

ИА “Орелград”