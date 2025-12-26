ФК «Орёл» официально сообщил об уходе семерых футболистов

26.12.2025 | 11:12 Новости, Спорт

Часть этих потерь ранее анонсировалась в СМИ.

Фото: vestiorel.ru

Как заявили в команде, с нового года «Орёл» покидают Никита Красов, Евгений Мерцалов, Евгений Симаков и Максим Тарасов, а также Илья Бобрышов, Тимофей Климов и Данил Кузьмин. У них заканчиваются контракты.

Об уходе троих последних футболистов сообщалось в СМИ ранее. Также указывалось, что команду должны покинуть Гоча Гогричиани и Сергей Петерсон.

«Мы благодарим всех игроков за время, проведённое в клубе, и вклад в победы нашей команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» – прокомментировали эти изменения в ФК «Орёл».

