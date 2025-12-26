В Орле состоялся парад Дедов Морозов

В нём участвовали 120 пар новогодних персонажей.

Мероприятие прошло сегодня утром.

Деды Морозы со Снегурочками прошли по улице Ленина. У городской ёлки, установленной на площади, участники шествия встретились с мэром Орла Юрием Парахиным.

После приветствия и фотосессии волшебники отправились поздравлять юных орловцев — в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». В этом году её адресатами стали около двух тысяч мальчиков и девочек. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из семей участников специальной военной операции.

Информацию сообщили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»