В Орле состоялся парад Дедов Морозов

26.12.2025 | 11:30 Новости, Общество

В нём участвовали 120 пар новогодних персонажей.

Фото: Администрация Орла

Мероприятие прошло сегодня утром.

Деды Морозы со Снегурочками прошли по улице Ленина. У городской ёлки, установленной на площади, участники шествия встретились с мэром Орла Юрием Парахиным.

После приветствия и фотосессии волшебники отправились поздравлять юных орловцев — в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». В этом году её адресатами стали около двух тысяч мальчиков и девочек. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из семей участников специальной военной операции.

Информацию сообщили в Администрации Орла.

ИА «Орелград»


