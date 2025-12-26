350 должностных лиц наказали за неактивность в конфискации имущества

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Данная мера воздействия обсуждалась на заседании коллегии региональной прокуратуры.

С января по сентябрь включительно в Орловской области конфискация имущества применялась в рамках 90 уголовных дел. Общая стоимость конфискованного составила 21 миллион рублей.

Также был наложен арест на имущество (в том числе в целях его возможной дальнейшей конфискации) на общую сумму 383 миллиона рублей.

Однако прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил, что в данной сфере «имеются просчёты». Причём — как на досудебной и судебной стадиях судопроизводства, так и уже при исполнении вынесенных решений.

В частности, в ведомстве считают, что органы расследования принимают недостаточно эффективные меры для возмещения ущерба и конфискации имущества.

В связи с этим Тимошин поставил усилить работу координационного и надзорного характера и активизировать деятельность правоохранительных органов в этой сфере. Конкретно речь идёт о выявлении имущества, подлежащего конфискации, его приобщении к делам как вещественного доказательства, а также непосредственно о его аресте и хранении.

По результатам проверок, проведённых прокуратурой, было выявлено около 700 нарушений и внесено 519 актов реагирования. Наказания понесли 350 должностных лиц.

ИА «Орелград»