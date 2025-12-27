Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными

Управление по Орловской области просит учитывать холода и непогоду.

Снежные заносы, гололед, плохая видимость — в таких условиях риск аварий растет. Чтобы поездка прошла безопасно: проверьте прогноз и ситуацию на дорогах. Не лишним будет аварийный набор (лопата, трос, скребок, фонарик, зарядка, теплые вещи, термос, еда). Также залейте минимум полбака топлива. Во время движения увеличивайте дистанцию, плавно маневрируйте, снижайте скорость на перекрестках.

Если застряли или попали в ДТП: включите «аварийку», поставьте знак, звоните 112.

В плохую погоду лучше отменить несрочные поездки, советуют в Госавтоинспекции. Пешеходам следует переходить дорогу по правилам и носить световозвращатели в темноте, а также в снегопад.

Отметим, в воскресение в Орловской области ожидается сильный снегопад.

ИА “Орелград”