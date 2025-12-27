ТОП влияния: Игорь Рыбаков (23)

Бизнесмен, депутат Орловского областного Совета.

Игорь Рыбаков — один из самых громких критиков исполнительной власти. В июне 2024 года его назначили заместителем председателя комитета по здравоохранению, социальной политике Орловского областного Совета. Заседания и рабочие группы перестали ограничиваться констатацией фактов. Зазвучали обвинения, упреки, кардинальные предложения.

Игорь Рыбаков является (или являлся) одним из богатейших представителей заксобрания. Судя по декларации, за 2021 год его доход около 180,92 млн рублей. (В настоящее время такая информация не размещается в открытом доступе).

В 2020 году был депутатом горсовета Орла, в сентябре 2021 снова вошел в заксобрание региона.

С 2014 года по настоящее время — индивидуальный предприниматель.

С сентября 2012 – заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «Лесоторговая база».

С 2011 года – депутат Орловского областного Совета.

В 2008 году стал депутатом Орловского городского Совета.

С 2007 по 2012 год – директор ООО «Сантехустановка».

С марта 2001 года работал в ООО «Непрец» заместителем директора по капитальному строительству.

В 1994 году старший мастер, заместитель директора в фирме «Строймаг».

С 1991 года работал в Орле в строительной организации. Мастер по ремонту жилого фонда.

В 1987 году окончил Вольское высшее военное ордена Красной Звезды училище (специальность инженер-экономист). В 2012 году получил в Орловском филиале РАНХиГС квалификацию «юрист».

Родился в селе Словечно Овручского района Житомирской области.

