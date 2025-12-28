ТОП влияния: Ирина Патронова (19)

Заместитель губернатора в правительстве Орловской области по внутренней политике.

Представитель губернатора в Орловском областном Совете народных депутатов. Назначена в октябре 2024 года.
Патронова Ирина Александровна вошла в состав правительства региона в октябре 2023 года, став главой департамента образования. До этого являлась директором Института развития образования Орловской области.
В 2015 году исполняла обязанности директора Института усовершенствования учителей, позже изменившего статус на ИРО Орловской области.

Занимала должность заместителя директора Института усовершенствования учителей.

Работала начальником отдела кадров аппарата губернатора и правительства Орловской области.

Являлась заведующей кабинетом нормативно-правового сопровождения Института усовершенствования учителей.

Первую профессию приобрела ещё в школе, в учебно-производственном комбинате. Маляр-штукатур 2 разряда.
Ирина Патронова родилась в Ивановской области.

