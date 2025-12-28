На Орловщине страховая компания засудила виновника ДТП

Она добилась взыскания с водителя крупной суммы в порядке регресса.

Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда Орловской области, дело рассматривалось в заочном решении. Производство было открыто по исковому заявлению публичного акционерного общества страховая компания «Росгосстрах». Она просила взыскать с местного жителя крупную сумму денег в качестве возмещения ущерба в порядке регресса. Из материалов дела следует, что в основу иска был положены события минувшего лет.

В июне 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные механические повреждения получил автомобиль «Фольксваген Тигуан». Виновником аварии был признан гражданин, выступивший в качестве ответчика. На момент ДТП гражданская ответственность в отношении его автомобиля была застрахована в ПАО СК «Росгосстрах».

Поэтому последняя выплатила владельцу поврежденной иномарки страховое возмещение в размере 400 250 рублей. После этого страховщики обратились в суд, попросив взыскать указанную сумму с виновника ДТП в счет возмещения ущерба в порядке регресса. Кроме того, страховая компания просила суд возложить на ответчика еще и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 12 506 рублей.

«С учетом представленных доказательств, судом вынесено заочное решение об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме. Заочное решение не вступило в законную силу», – уточняет пресс-служба Кромского районного суда.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Орловской области поделилось интересным лайфхаком для водителей. Как пояснили в ведомстве, в последние месяцы многие орловские автомобилисты сталкиваются с проблемой: действиями страховой компании при наступлении страхового случая. Речь идет о ситуациях, когда страховщики отказываются организовать ремонт поврежденного автомобиля, а вместо этого предлагают выплатить денежное возмещение.

«Однако его сумма зачастую оказывается значительно ниже той, которую запрашивают с автомобилиста в сервисе, – пояснили в ведомстве. – Самым правильным и простым решением в такой ситуации будет обратиться к финансовому уполномоченному. Он решает споры между гражданами и финансовыми организациями без суда. При этом его решения компании обязаны исполнять так же неукоснительно, как решения судей. Обращение к финансовому уполномоченному и его помощь бесплатны для граждан».

ИА «Орелград»