Орловцам посоветовали, как безопасно купить авто из-за рубежа

Есть риск остаться и без денег, и без машины.

Рекомендации опубликовал Портал региона. Выбирайте официальных продавцов — проверяйте их документы (например, ОГРНИП для ИП) через сайт ФНС. Сам факт объявления о продаже авто не гарантирует, что техника есть, и что перед вами не мошенники. Общайтесь через официальные каналы — настоящие импортеры покажут машину по видеосвязи и назовут точные сроки доставки.

Изучайте отзывы на соцсетях и классифайдах. Не соблазняйтесь на слишком низкие цены — перепроверяйте стоимость в таможенном калькуляторе (авто под заказ обычно дороже на 20–25 %).

Оформляйте договор и оплачивайте по банковским реквизитам из него — не переводите деньги на личные счета или по номеру телефона, не соглашайтесь на оплату криптовалютой. Не сообщайте СМС-коды и реквизиты карт — это признак мошенничества.

ИА “Орелград”