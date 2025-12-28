У орловца в пользу банка взыскали автомобиль

Машину орловец отдал под залог при оформлении кредита.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел иск, поданный банком. Ответчиком по делу выступил местный житель. Банк просил суд о взыскании с гражданина задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на предмет залога и взыскании расходов по оплате государственной пошлины. Из иска следовало, что ранее стороны заключили кредитный договор. Гражданин получил в финансовой организации заем в сумме чуть более 540 тысяч рублей.

Деньги ему потребовались на покупку автомобиля. Кредит был оформлен под ставку 22,9 процента годовых. Такие условия гражданина устроили, он подписал договор и тем самым взял на себя обязательства не только возвратить банку указанную выше сумму, но и полностью уплатить проценты за пользование кредитом.

«В обеспечение надлежащего исполнения условий кредитного договора ответчиком в залог передан автомобиль марки Chevrolet Cruze, – сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда. – Банк исполнил свои обязательства по кредитному договору в полном объеме, предоставил заемщику денежные средства, предусмотренные договором. Ответчик исполнял свои обязательства с нарушением условий кредитного договора в части своевременного возврата кредита, в связи с чем образовалась задолженность по кредиту».

В суде банк просил взыскать с ответчика задолженность по кредитному договору, размер которой финансовая организация оценила в 565 тысяч рублей. В эту сумму включена величина основного долга, оказавшегося просроченным, задолженность по процентам, а также расходы по оплате государственной пошлины, понесенные банком. Кроме того, истец просил суд обратить взыскание на заложенное имущество, то есть на сам автомобиль.

«В судебном заседании был установлен факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по кредитному договору, – продолжает пресс-служба суда. – При этом исполнение обязательств ответчика обеспечено залогом спорного транспортного средства, правообладателем которого в настоящее время является ответчик, в связи с чем суд также пришел к выводу об обращении взыскания на заложенное имущество. Ответчик признал исковые требования полностью. Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных банком требований в полном объеме. Решение не вступило в законную силу».

