ТОП влияния: Ирина Емельянова (16)

Руководитель УФНС России по Орловской области.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в регионе растет собираемость налогов. За 10 месяцев текущего года – около 52 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года сбор налогов увеличился на 5,5 процента, или на 2,7 миллиарда рублей.

Ирина Емельянова назначена руководителем орловской налоговой в марте 2022 года.

С марта 2015 года являлась руководителем УФНС по Курской области.

В апреле 2014 года назначена заместителем руководителя УФНС по Курской области, а с октября приступила к исполнению обязанностей по руководству управлением.

С 2012 года – начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Курской области.

С 2002 года – заместитель руководителя Межрайонной инспекции.

В 2001 году возглавила отдел работы с налогоплательщиками.

В структуре Федеральной налоговой службы России работает с 1994 года.

В 2000 году закончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2022 году – ФГБОУВО «Курский государственный университет» и получила степень магистра по «юриспруденции».

Родилась в городе Рыльске Курской области.

