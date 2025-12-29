Орловская область планирует вложить 385 миллионов в коммунальную инфраструктуру

Таково финансирование на 36 объектов в 2026 году.

О планах на совещании в администрации региона 29 декабря рассказал член правительства Орловской области Сергей Латынин. Уже проведена большая работа по привлечению федеральных средств, отметил чиновник.

На реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2026-2027 годы Правительством Российской Федерации одобрено получение средств казначейских и инфраструктурных кредитов в объеме более 500 миллионов рублей.

«В рамках участия в 2026 году в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры» Минстроем России одобрена заявка Орловской области. В заявку включено 36 мероприятий в 12 муниципальных образованиях. Между Минстроем и правительством Орловской области заключено соответствующее соглашение о предоставлении субсидий в размере 227,5 миллиона рублей», – сообщил Сергей Латынин.

Всего, с учетом софинансирования, на реализацию мероприятий по модернизации планируют направить в 2026 году 385 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт более 58 километров сетей. В настоящее время муниципальными образованиями ведется работа по контрактации. Предельный срок – 1 марта 2026 года, пояснил Сергей Латынин. Также он попросил коллег обеспечить разработку проектно-смертной документации в целях подачи заявки в Минстрой уже на 2027 год. Данную работу необходимо провести в срок до 1 мая 2026 года.

К призыву присоединился губернатор Андрей Клычков.

«Здесь от активности наших районов и исполнения контрактов зависит результат технологической модернизации», – заявил глава региона.

ИА “Орелград”