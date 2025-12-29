ТОП влияния: Сергей Шурыгин (13)

29.12.2025 | 16:05

Председатель Арбитражного суда Орловской области.

Фото: Орловский областной суд

Шурыгин Сергей Дмитриевич назначен в 2017 году.

С 2005 был председателем Арбитражного суда Смоленской области.

С 1999 по 2005 – председатель Ленинского районного суда города Смоленска.

С 1992 – судья Смоленского областного суда.

1989 – 1992 председатель Вяземского городского народного суда.

В 1987 году был избран народным судьёй Гагаринского городского народного суда Смоленской области.

В 1987 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт им. Д.И. Курского.

