ТОП влияния: Сергей Шурыгин (13)

Председатель Арбитражного суда Орловской области.

Шурыгин Сергей Дмитриевич назначен в 2017 году.

С 2005 был председателем Арбитражного суда Смоленской области.

С 1999 по 2005 – председатель Ленинского районного суда города Смоленска.

С 1992 – судья Смоленского областного суда.

1989 – 1992 председатель Вяземского городского народного суда.

В 1987 году был избран народным судьёй Гагаринского городского народного суда Смоленской области.

В 1987 году окончил Саратовский ордена «Знак Почета» юридический институт им. Д.И. Курского.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.