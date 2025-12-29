Орловского чиновника «переуволили»

29.12.2025 | 11:15 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Суд изменил официальную причину увольнения на «утрату доверия».

Фото: ИА «Орелград»

Ранее считалось, что он покинул пост по собственному желанию.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, речь идёт об Алексее Дёмине. Орловец занимал пост заместителя начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда Управления государственной жилищной инспекции регионального департамента надзорной и контрольной деятельности.

При этом он, действуя через доверенное лицо, участвовал в учреждении управляющей компании (фактически — руководил её деятельностью). Также Дёмин «агитировал» жильцов одного из многоквартирных домов переходить под опеку данной УК. Кроме того, он, используя служебное положение, «оказывал административное давление на конкурентов».

Чиновник не принимал мер к урегулированию конфликта интересов. В итоге жильцы дома обратились в прокуратуру. После этого орловец покинул должность, но по собственной инициативе.

Прокуратура направила в суд иск об изменении основания и формулировки увольнения на «в связи с утратой доверия». Интересно, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении данного требования. Однако Орловский областной суд счёл его полностью справедливым.

Кроме того, по указанным фактам возбуждено уголовное дело (по статье «незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Пока что по нему идёт следствие.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU