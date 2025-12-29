Орловского чиновника «переуволили»

Суд изменил официальную причину увольнения на «утрату доверия».

Ранее считалось, что он покинул пост по собственному желанию.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, речь идёт об Алексее Дёмине. Орловец занимал пост заместителя начальника отдела надзора за использованием и сохранностью жилищного фонда Управления государственной жилищной инспекции регионального департамента надзорной и контрольной деятельности.

При этом он, действуя через доверенное лицо, участвовал в учреждении управляющей компании (фактически — руководил её деятельностью). Также Дёмин «агитировал» жильцов одного из многоквартирных домов переходить под опеку данной УК. Кроме того, он, используя служебное положение, «оказывал административное давление на конкурентов».

Чиновник не принимал мер к урегулированию конфликта интересов. В итоге жильцы дома обратились в прокуратуру. После этого орловец покинул должность, но по собственной инициативе.

Прокуратура направила в суд иск об изменении основания и формулировки увольнения на «в связи с утратой доверия». Интересно, что суд первой инстанции отказал в удовлетворении данного требования. Однако Орловский областной суд счёл его полностью справедливым.

Кроме того, по указанным фактам возбуждено уголовное дело (по статье «незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Пока что по нему идёт следствие.

ИА «Орелград»