В ДТП с неустановленным водителем пострадали трое молодых орловцев

Авария случилась в Орле на перекрёстке Карачевской и 1-й Посадской.

Всё произошло в ночь на воскресенье в 1 час 30 минут.

Как рассказали в ГАИ Орловской области, «неустановленный водитель» ехал на БМВ по 1-й Посадской (со стороны Васильевской в сторону Комсомольской). В указанном месте он допустил столкновение с «семёркой» (ВАЗ 21074). Отечественная машина двигалась перпендикулярно, по Карачевской (со стороны переулка Воскресенского в сторону улицы 2-й Посадской).

После столкновения «семёрка» налетела на опору линии электропередач. В итоге пострадали трое человек — все молодого возраста.

Пассажира БМВ (2005 года рождения) доставили в Больницу имени Семашко. Пассажирку отечественной машины (2007 года рождения) — в областную клиническую больницу, после чего врачи отпустили девушку.

Кроме того, водитель автомобиля ВАЗ сам обратился в Больницу имени Семашко за медицинской помощью. Его тоже не стали госпитализировать.

ИА «Орелград»