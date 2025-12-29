В Орле посоревнуются в метании валенка

29.12.2025 | 13:01

Соревнования пройдут 2 января.

Физкультурное мероприятие под названием «Мы за здоровый образ жизни» состоится в Спортивной школе №10 (на улице Рощинской, 18). Оно запланировано с 12 до 14 часов.

Программа предусматривает

  • волейбол, эстафеты и армрестлинг на снегу,
  • метание валенка в цель,
  • состязания в спортивном лабиринте.

Все участники смогут попробовать солдатскую кашу. Также предусмотрены памятные подарки и сладкие призы.

Главная цель акции — вовлечь детей и их родителей в занятия физкультурой и спортом. Об этом сообщили в профильном департаменте Орловской области.

Возрастное ограничение: 12+

