В Орле посоревнуются в метании валенка

Соревнования пройдут 2 января.

Физкультурное мероприятие под названием «Мы за здоровый образ жизни» состоится в Спортивной школе №10 (на улице Рощинской, 18). Оно запланировано с 12 до 14 часов.

Программа предусматривает

волейбол, эстафеты и армрестлинг на снегу,

метание валенка в цель,

состязания в спортивном лабиринте.

Все участники смогут попробовать солдатскую кашу. Также предусмотрены памятные подарки и сладкие призы.

Главная цель акции — вовлечь детей и их родителей в занятия физкультурой и спортом. Об этом сообщили в профильном департаменте Орловской области.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»