За сутки МЧС помогло выбраться из квартир троим орловчанкам

Инциденты произошли в эту субботу.

Два случая имели место в областном центре.

Около 9 утра сотрудники МЧС, выполняя просьбу полицейского, выезжали на улицу Пролетарская гора. Они открыли дверь в квартиру, где находилась пожилая женщина. Пенсионерка не могла покинуть помещение самостоятельно. Однако помощь медиков не понадобилась.

Спустя час похожий вызов отработали на улице Металлургов. Орловчанка сообщила, что её соседка не может открыть свою дверь. Спасатели прибыли на место и освободили женщину. Затем ей занялись работники здравоохранения.

Ещё один похожий случай произошёл в этот же день в Ливнах. В 16:20 сотрудники местной пожарно-спасательной части выехали на улицу Карла Маркса (в здание общежития).

Сигнал также поступил от соседей. Они беспокоились о пожилой женщине, не выходившей на связь. Сотрудники МЧС открыли дверь в комнату, где находилась орловчанка, и передали её медикам.

