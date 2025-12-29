Строительство улицы Орловских партизан завершилось расторжением контракта

29.12.2025 | 13:20 Важное, ЖКХ, Новости

Решение принято в конце 2025 года.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Информация о расторжении контракта между ООО «МонолитСтрой» и МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» опубликована в ЕИС «Закупки».

Контракт на строительство был заключен в апреле 2023 года. Завершить работы должны были этой же зимой. Но не вышло. В ноябре 2025 года контракт расторгнут по соглашению сторон. Из 111 млн рублей цены строительства подрядчик получил 109,9 млн рублей.

В ходе работ местные жители препятствовали работе техники, защищая деревья, затопило гаражи в соседнем кооперативе, осадки стали собираться у одного из МКД. Дорога далась тяжело как строителям, так и орловцам, проживающим в соседних домах.

