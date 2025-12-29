В Орловской области отметили, что цены текущего года ниже прошлогодних

К такому выводу пришли в департаменте промышленности и торговли.

На регулярной основе областные чиновники во взаимодействии с органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами осуществляют мониторинг и анализ цен на социально значимые продовольственные товары и изучают предложения в магазинах. Итогами очередного исследования член правительства Орловской области Денис Леонов поделился на совещании 29 декабря.

«На сегодняшний день ценовая ситуация на потребительском рынке оценивается как стабильная. Региональный потребительский рынок характеризуется товарной насыщенностью в объеме и ассортименте, соответствующем покупательному спросу населения. Товарный запас в организациях торговли имеется в достаточном количестве. Стоимость набора из 24 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на 15 декабря 2025 года составила 5751,43 рубля. За два месяца (с 13 октября по 15 декабря 2025 года) уменьшилась на 0,5 процента. За год (с 23 декабря 2024 года по 15 декабря 2025) стоимость социального набора продовольственных товаров уменьшилась с 5893,62 рубля до 5751,43 рубля или на 0,4%», – проинформировал Денис Леонов.

Более того, в объектах торговли население имеет возможность приобрести набор социально значимых продовольственных товаров по ценам ниже среднестатистических – на 1927 рублей или на 61%.

За два месяца (с 13 октября по 15 декабря) отмечено снижение средних розничных цен на 14 отдельных видов продовольственных товаров: пшено, вермишель, масло подсолнечное, черный чай, свинина, рис шлифованный, масло сливочное, сахар, соль, куры охлажденные, крупа гречневая.

Не изменились цены на баранину, хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной.

Установлено снижение средних розничных цен на яблоки, капусту белокочанную, морковь. С учетом начала сезона хранения овощей и ростом затрат отмечено увеличение средних розничных цен на картофель, лук репчатый (но все равно дешевле, чем в 2024).

Произошло незначительное увеличение средних розничных цен на восемь видов социально значимых продовольственных товаров в диапазоне от 0,3: молоко, мука пшеничная, рыба мороженная неразделанная, говядина, хлеб и хлебобулочные изделия из муки 1 и 2 сортов. Наибольший темп роста цен на яйцо куриное – до 5,4%, сообщил Денис Леонов.

ИА “Орелград”