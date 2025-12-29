ТОП влияния: Александр Рогачев (14)

29.12.2025 | 15:01 Новости, ТОП-50

Бизнесмен, руководит крупнейшим застройщиком Орловской области.

https://odsk-group.ru/

Александр Рогачев является учредителем ряда компаний, связанных со строительством, управлением недвижимостью, изучением недр, разработкой компьютерного программного обеспечения.

Руководит ООО «ОДСК». Объединенная домостроительная корпорация включает десяток компаний, возводящих жилье в Орловской и Липецкой, Калужской областях.

ООО «СЗ «Орелстрой-6» получил право на комплексное развитие участка площадью 16 га на стыке Северного и Железнодорожного районов Орла. Продолжается расширение Зареченского и Болховского микрорайонов. В 2025 году ОДСК предлагает жилье в девяти комплексах в разных локациях Орла и пригорода.

С июня 2017 года по февраль 2021 года Александр Рогачёв занимал пост председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой».

Окончил международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД России по специальности «финансовое право».

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU