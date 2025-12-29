ТОП влияния: Александр Рогачев (14)

Бизнесмен, руководит крупнейшим застройщиком Орловской области.

Александр Рогачев является учредителем ряда компаний, связанных со строительством, управлением недвижимостью, изучением недр, разработкой компьютерного программного обеспечения.

Руководит ООО «ОДСК». Объединенная домостроительная корпорация включает десяток компаний, возводящих жилье в Орловской и Липецкой, Калужской областях.

ООО «СЗ «Орелстрой-6» получил право на комплексное развитие участка площадью 16 га на стыке Северного и Железнодорожного районов Орла. Продолжается расширение Зареченского и Болховского микрорайонов. В 2025 году ОДСК предлагает жилье в девяти комплексах в разных локациях Орла и пригорода.

С июня 2017 года по февраль 2021 года Александр Рогачёв занимал пост председателя Совета директоров ПАО «Орелстрой».

Окончил международно-правовой факультет МГИМО (У) МИД России по специальности «финансовое право».

Родился в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.