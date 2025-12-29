В Орловской области подвели спортивные итоги 2025 года

Организовано и проведено 361 официальное мероприятие, включенное в календарный план.

С докладом на совещании в администрации региона 29 декабря выступила член правительства Орловской области – руководитель департамента физической культуры и спорта Елена Казачкова. В минувшем году организовано и проведено 236 спортивных мероприятий регионального уровня, 86 – регионального и всероссийского статуса, 38 – межрегионального и всероссийского уровня, одно международное соревнование (по карате «Кубок Орла»).

За 2025 год спортсмены сборных команд Орловской области приняли участие в 370 всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях за пределами региона с общим количеством наших участников 2472 человека. В официальных мероприятиях, проводимых на территории региона, участвовало более 160 тысяч человек из Орловской области и более 40 тысяч – из других субъектов Российской Федерации.

Что касается игровых видов спорта, в 2025 году женская команда по мини-футболу стала победителем финального этапа Первой лиги. На Центральном стадионе имени Ленина были проведены игры футбольного клуба «Орел» в рамках ФНЛ и Кубка России. По итогам сезона домашняя арена ФК «Орел» признана самой посещаемой в 2025 году. Центральный стадион также принял игры молодежной команды «Орел-М» и Юношеской футбольной лиги. В связи со сложностью ситуации в Курской области, наш стадион стал домашним для «Авангарда». Таким образом, за сезон 2025 года в Орле прошло 102 официальных футбольных матча.

В Чемпионате России в 1 лиге по волейболу принимают участие женская и мужская команды. По итогам успешного выступления женская команда получила право выступления в Высшей лиге «Б».

«Волейбольный клуб уже успешно выступает в третьей по силе лиге страны и расположился на шестой строчке турнирной таблицы», – отметила Елена Казачкова.

Спортивный комплекс «Победа» стал домашней ареной для волейбольной команды «Атом-Курск», которая принимает участие в Высшей лиге «А» Чемпионата России по волейболу среди женских команд.

За 2025 год ледовые арены Орла приняли игры первенства ЦФО среди юношей по хоккею с общим количеством домашних игр около 100. Студенческая команда по хоккею Орловского государственного университета принимает участие в Чемпионате СХЛ.

Среди приоритетных направлений Елена Казачкова также назвала поддержку участников и ветеранов специальной военной операции. Для них и их семей устраиваются мероприятия и соревнования.

В конце года прошел «Спортивный бал», на котором отмечены ветераны спорта, тренеры, спортсмены, организации, учитель физической культуры, спортивная династия.

