В райцентре Орловщины восстановили уличное освещение благодаря прокуратуре

29.12.2025 | 12:36 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Проблемы наблюдались сразу на нескольких улицах.

Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, проблемы выявили в посёлке Покровское. «Надлежащее стационарное электрическое освещение» отсутствовало на улицах Семашко и Строителей.

Прокуратура внесла главе района представление об устранении нарушений. После этого освещение восстановили.

Тем не менее, виновное должностное лицо всё равно привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что прокуратура добилась «переувольнения» орловского чиновника.

ИА «Орелград»


