В райцентре Орловщины восстановили уличное освещение благодаря прокуратуре

Проблемы наблюдались сразу на нескольких улицах.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, проблемы выявили в посёлке Покровское. «Надлежащее стационарное электрическое освещение» отсутствовало на улицах Семашко и Строителей.

Прокуратура внесла главе района представление об устранении нарушений. После этого освещение восстановили.

Тем не менее, виновное должностное лицо всё равно привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»