В райцентре Орловщины восстановили уличное освещение благодаря прокуратуре

Проблемы наблюдались сразу на нескольких улицах.
Как рассказали в прокуратуре Орловской области, проблемы выявили в посёлке Покровское. «Надлежащее стационарное электрическое освещение» отсутствовало на улицах Семашко и Строителей.
Прокуратура внесла главе района представление об устранении нарушений. После этого освещение восстановили.
Тем не менее, виновное должностное лицо всё равно привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее стало известно, что прокуратура добилась «переувольнения» орловского чиновника.
ИА «Орелград»