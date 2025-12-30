«Два дома» из усадьбы Куракина поставят на учёт

30.12.2025 | 17:31 История, Культура, Новости

Такое решение принял Свердловский районный суд.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

Ведомство проверяло соблюдение законов, связанных с охраной объектов культурного наследия. Выяснилось, что здание под названием «Два дома» входит в состав «Усадьбы Князя Куракина», но не стоит на соответствующем учёте. Фактически оно является бесхозным.

Районная прокуратура обратилась в суд с иском. Ведомство потребовало от муниципальной администрации принять необходимые меры. Требования сочли справедливыми.

«Исполнение судебного акта поставлено на контроль», – подчеркнули в органе надзора.

Орелград. 2025 год

