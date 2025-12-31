Реплики и прототипы оружия покажут в сети

В Орле организуют очередную онлайн-выставку.

В Орле объявили о запуске VI открытой заочной выставки военно-исторической реконструкции «Богатыри земли Русской». В ней могут принять участие реконструкторы, художники-любители, мастера декоративно-прикладного искусства, а также любые другие граждане в возрасте от 12 лет. Как пояснили в Орловском областном центре народного творчества, выставка пройдет в период с 12 января по 23 июня 2026 года в заочной форме. Прием заявок – с 11 января по 8 июня. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку и отправить ее на электронный адрес организаторов.

Выставка организуется и проводится Орловским областным центром народного творчества (ООЦНТ) во взаимодействии с департаментом культуры Орловской области. «Единение и консолидация различных слоев общества на основе общественно значимой русской историко-патриотической и историко-культурной тематики, популяризующей русскую военную культуру и военную историю различных эпох», – так обозначена основная цель акции.

Выставка также будет приурочена к Году единства народов России и 460-летию основания города Орла. Она призвана возродить историческую гордость как жителей Орла, так и всех жителей России за собственную историю и популяризовать военную историю Орловщины. Еще родной задачей является пополнение базы данных ООЦНТ о мастерах и творческих коллективах, занимающихся военно-исторической реконструкцией, повышение профессионального мастерства орловских мастеров, занимающихся военно-исторической реконструкцией, реконструкцией доспехов и военного костюма.

Выставка проводится по следующим номинациям: «Воинский костюм и доспех»; «Оружие и атрибутика»; «Военный быт»; «Воинские традиции народов России»; «Россия – страна героев!». Также пройдет открытая патриотическая краеведческая акция, предусматривающая описания военных обычаев и традиций русских и российских воинов, предметов военного быта, оружия, древних укреплений, схем и карт исторических сражений, археологических находок. Участники смогут рассказать и о традиционных народных боевых искусствах и забавах, в том числе о кулачных боях. А для зрителей проведут онлайн-квиз «Богатырский вопрос».

Для участия принимаются фотографии, текстовые файлы, видеофайлы и произведения, созданные с 2015 по 2026 годы. Произведения должны представлять собой реплики, копии исторических русских военных костюмов, доспехов, оружия, символов военных частей (знамена, хоругви), предметов военного быта, др. Также принимаются описания военных обычаев и традиций русских и российских воинов, традиционных боевых искусств и забав, предметов военного быта, краеведческие рассказы с фотографиями о топонимах, улицах, школах и других городских и географических объектах, носящих имена военных деятелей и героев.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»