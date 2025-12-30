Орловский участник СВО не получил выплату за ранение

Устранить нарушение помогла прокуратура.

Орловец обратился в подразделение ведомства по Глазуновскому району.

Было установлено, что мужчина проходил военную службу на основании контракта, заключённого с Министерством обороны России. В январе 2024 он получил ранение.

Орловцу полагалась выплата в размере 500 тысяч рублей, установленная на региональном уровне. Однако он не получил эти деньги в положенные сроки.

Прокуратура внесла представление ответственному лицу – руководителю филиала центра социальной защиты по Глазуновскому и Малоархангельскому районам. После этого участник СВО получил выплату.

ИА «Орелград»