Ливенские власти смогут кредитовать сельские поселения

Ливенские депутаты определили условия бюджетных расходов.

Ливенский районный Совет народных депутатов утвердил основные характеристики бюджета Ливенского района. Прогнозируемый общий объем доходов на 2026 год установлен в сумме 1,025 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 1,040 миллиарда рублей. Дефицит бюджета Ливенского района на 2026 год установлен в размере 15,2 миллиона рублей. Примерно половину своих доходов район получит из вышестоящих бюджетов – объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетной системы Российской Федерации, на 2026 год запланирован в сумме 578,14 миллиарда рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ливенского района, на 2026 год планируется в сумме 47,252 миллиона рублей; объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений – в сумме 18,31 миллиона рублей. Депутатский корпус также разрешил выделять в 2026 году бюджетные кредиты сельским поселениям Ливенского района – в сумме до 3 миллионов рублей. Такие кредиты могут быть выданы для частичного покрытия дефицитов бюджетов сельских поселений – на срок до трех лет; для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов сельских поселений – на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года.

Кроме того, районные власти имеют право выдавать бюджетные кредиты на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий, – на срок до трех лет. Причем бюджетные кредиты предоставляются сельским поселениям под минимальный процент. Например, кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов выдаются под 0,1 процента годовых, для покрытия временных кассовых разрывов – 0,1 процента годовых, для ликвидации последствий стихийных бедствий – 0 процентов.

«Использование бюджетных кредитов бюджетами сельских поселений Ливенского района осуществляется в соответствии с их целевым назначением, указанным в договоре, – говорится в документе. – Возврат в бюджет Ливенского района бюджетных кредитов бюджетами сельских поселений осуществляется в сроки, установленные в договорах. При невыполнении обязательств по возврату бюджетных кредитов, уплате процентов и иных платежей, предусмотренных заключенным с заемщиком договором, управление финансов администрации Ливенского района принимает меры по принудительному взысканию с заемщика просроченной задолженности».

