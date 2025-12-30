В Орле увеличат уровень освещенности на двух улицах

Заключены соответствующие контракты.

Орёл. Улица Горького. Фото: www.google.com/maps

Их подписала “Спецавтобаза”. Информация опубликована на портале госзакупок.

Речь идёт о заметных улицах – Максима Горького и 60-летия Октября.

На Горького увеличить освещённость должны на участке от площади Ленина до перекрёстка с 60-летия Октября. Это обойдётся в 6 миллионов 334 тысячи 219 рублей 76 копеек (несколько ниже начальной цены). Контракт заключён с ООО “Геосервис-Орёл”.

На 60-летия Октября дополнительно осветят отрезок от Максима Горького до Октябрьской. Это должно будет сделать ООО “Никс Сервис”. Стоимость контракта – 2 миллиона 749 тысяч (тоже ниже изначальной стоимости).

В обоих случаях на выполнение работ отводится по 60 календарных дней.

