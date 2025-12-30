Орловчанка незаконно получила 260 тысяч

30.12.2025 | 14:30 Закон и порядок, Новости

В итоге её оштрафовали на приличную сумму.

Новосильский районный суд. Фото: vk.com/public217493429

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Известно, что женщине 36 лет. Она была зарегистрирована в населённом пункте, который входит в «чернобыльскую» зону. Соответственно, орловчанке и её несовершеннолетним детям полагались выплаты.

Фактически женщина не жила по этому адресу, но не уведомила о том уполномоченный орган. В итоге государство выдало ей около 260 тысяч рублей без законных оснований.

Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество». Его рассмотрел Новосильский районный суд.

Орловчанку признали виновной и оштрафовали на 110 тысяч рублей.

