В Орле из шести школ сделают три

30.12.2025 | 14:05 Новости, Образование

Соответствующий указ подписал мэр Юрий Парахин.

Фото: Администрация Орла

Документ опубликован на сайте Администрации Орла.

Самостоятельные статусы утратят три общеобразовательных учреждения. Школу №13 имени Маресьева присоединят к лицею №18. Школу №20 имени Гуртьева — к школе №5 имени Щекотихина. Лицей №28 имени Паршина — к гимназии №34.

После реорганизации объединённые учреждения будут официально называться, соответственно, МБОУ лицей №18, МБОУ школа №5 имени Е. Е. Щекотихина и МБОУ гимназия №34.

Руководителям поручено оформить документы, необходимые для реорганизации.

