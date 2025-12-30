Орловщину проверили на грипп птиц

В качестве основного метода диагностики применялся золотой стандарт.

В декабре 2025 года специалисты Орловской испытательной лаборатории на протяжении более чем трех недель проводили исследования сывороток крови на выявление антител к вирусу гриппа птиц подтипа H5. Всего они провели 1100 исследований сывороток, сообщили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». По итогам исследований антитела не были обнаружены, что свидетельствует о благополучной эпизоотической ситуации в регионе, подчеркивают специалисты.

«В качестве основного метода диагностики применялась реакция торможения гемагглютинации (РТГА) – этот метод является золотым стандартом в диагностике заболевания и позволяет с высокой точностью определить наличие в сыворотке крови антител, вырабатываемых организмом птицы в ответ на встречу с вирусом», – добавили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Орловские эксперты также предупреждают, что грипп птиц – это острое вирусное заболевание, поражающее домашних и диких птиц и способное приводить к значительным экономическим потерям в птицеводстве. Регулярный лабораторный мониторинг является ключевым элементом профилактической системы обеспечения биологической безопасности. Наиболее известным является H5N1 – подтип вируса гриппа A, который вызывает птичий грипп, как часто называют это заболевание в народе.

Такое название приклеилось к нему в 2007 года, когда во многих странах мира была отмечена вспышка болезни. У диких птиц, зараженных этим вирусом, заболевание протекает практически без симптомов и осложнений, но она смертельно опасна для домашних птиц. У человека также может проявляться вирус птичьего гриппа, подтипа H5N1. Тут основной фактор риска — контакт с инфицированной домашней птицей. Люди могут заразиться при вдыхании или прямом контакте со слюной, слизью или фекалиями больных птиц. Заражение человека от человека – случай единичный.

