«Русская община»: Во Мценске иностранец приставал к девочкам

Пострадавшим было от 8 до 10 лет.

Общественники заявили о трёх установленных эпизодах.

«Ценный специалист домогался до несовершеннолетних девочек прямо возле гимназии, пытался их обнимать и целовать», – сообщается в официальных соцсетях «Русской общины» Орла.

Общественники, действуя вместе с другими неравнодушными гражданами, помогли правоохранительным органам найти данного человека.

«Злоумышленник был задержан, привлечëн к ответственности и выдворен из страны на срок более 100 лет», – сообщили представители организации.

ИА «Орелград»