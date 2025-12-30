«Русская община»: Во Мценске иностранец приставал к девочкам

30.12.2025 | 11:00 Криминал, Новости

Пострадавшим было от 8 до 10 лет.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Общественники заявили о трёх установленных эпизодах.

«Ценный специалист домогался до несовершеннолетних девочек прямо возле гимназии, пытался их обнимать и целовать», – сообщается в официальных соцсетях «Русской общины» Орла.

Общественники, действуя вместе с другими неравнодушными гражданами, помогли правоохранительным органам найти данного человека.

«Злоумышленник был задержан, привлечëн к ответственности и выдворен из страны на срок более 100 лет», – сообщили представители организации.

