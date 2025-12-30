ТОП влияния: Виктор Линник (6)

Президент АПХ «Агропромышленный холдинг «Мираторг».

В Орловской области агрохолдинг реализует проекты мясного скотоводства, растениеводства и семеноводства, производства кормов, а также часть межрегионального проекта по производству свинины. В регионе действуют комбикормовый и масло-эстракционный заводы, а также фермы и откормочная площадка для КРС, производственные базы для обслуживания с/х техники, свиноводческие комплексы и селекционно-семеноводческий центр.

На территории особой экономической зоны «Орел» в 2023 началось строительство завода «Гранд Фрайз» — совместного предприятия по глубокой переработке картофеля агрохолдинга «Мираторг» и компании «Вкусно – и точка». Анонсировано более 300 новых рабочих мест. В конце 2025 года начался монтаж оборудования. В сентябре в селе Бельдяжки открыты селекционно-семеноводческий центр и картофелехранилище агропромышленного холдинга «Мираторг».

«Мы создаем в партнерстве с государством полный замкнутый цикл, который не только обеспечит сырьем наш новый перерабатывающий завод, но и позволит предложить российским аграриям высококачественный семенной материал, снижая зависимость от импорта. Наша общая цель с правительством Орловской области – полное импортозамещение по семенному материалу ключевых культур и выход на экспорт», – отметил Виктор Линник.

Виктор Линник занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий компании, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями.

«Мираторг» совместно с братом Александром Линником основали в 1995 году. Начали с торговли импортными продуктами питания. Когда среди национальных приоритетов объявили развитие аграрного сектора, вложились в строительство свинокомплексов.

С 1989 года по 1992 год работал инженером-конструктором в ИВТ «Особое конструкторское бюро» АН СССР и на малом предприятии «Плазменные процессы».

В 1987 году окончил Московский энергетический техникум, по специальности инженер-энергетик.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.