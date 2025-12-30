«Луч» надежды появился у бульвара Данилевского

Орловский райцентр наконец-то нашел подрядчика.

Накануне, 29 декабря, МБУ «Верховский дом культуры» подписало контракт с ООО «Луч» на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории. Всего было подано две заявки на участие в электронном аукционе. Победитель торгов снизил начальную цену реализации проекта с 60,4 млн рублей до 56,8 млн рублей. Срок исполнения контракта – 15 сентября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Отметим, другие проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2024 года значительно опередили «Бульвар Данилевского». «Рабочий меридиан» в Ливнах уже сдан. Обещали завершить к концу года работы в Шаблыкино и Малоархангельске. Контракт на реализацию «Набережной Лескова» в Мценске заключен в октябре.

По данным kartoteka.ru, ООО «ЛУЧ» зарегистрировано в 1999 году. Руководитель и учредитель – Давтян Сурен Самвелович. Чистая прибыль в 2024 году составила 23 тысячи рублей.

ИА “Орелград”