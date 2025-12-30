В новогоднюю ночь общественный транспорт перейдёт на особый график

Об этом рассказали в пресс-службе Администрации Орла.

Благодаря этому орловцы, которые будут отмечать праздник на площади Ленина, смогут спокойно вернуться домой.

В ночь на 1 января в областном центре будут курсировать дополнительные рейсы автобусов с последним отправлением в 2:30:

№20 «Микрорайон Зареченский — Улица Космонавтов», последний рейс — от площади Карла Маркса до микрорайона Зареченского,

№22 «Улица Цветаева — Станция Лужки», последний рейс от остановки «Улица 1-я Посадская» до станции Лужки,

№34 «Улица Высоковольтная — ОАО «Северсталь-метиз»», последний рейс — от площади Карла Маркса до санатория «Лесной»

№35 «Улица Цветаева — ТМК «Гринн»», последний рейс — от площади Карла Маркса до ТМК «Гринн».

Также будет ходить трамвай №3 «Улица Пушкина — Завод «Химмаш»» (до трамвайного депо), последний рейс — от театра «Свободное пространство» (тоже в 02:30). Кроме того, можно будет воспользоваться троллейбусом №5 «Микрорайон — Наугорское шоссе».

ИА «Орелград»