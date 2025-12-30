В Кромах после капремонта открылась «Аура»

30.12.2025 | 12:01 Новости, Общество

Так называется местный молодёжный центр.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Финансирование было получено после победы района во всероссийском конкурсе «Регион для молодых». Его проводит Росмолодёжь.

Кромской район выиграл грант в 24 миллиона 900 тысяч рублей. Ещё около трёх миллионов взяли из местного бюджета.

Ремонт делало ООО «ТСК Альянс».

Подрядчик заменил кровлю и покрасил фасад, отремонтировал входную группу. В здании обновили окна и межкомнатные двери, уложили полы и керамическую плитку.

Кроме того, были заменены коммунальные системы, отремонтированы санузлы, а также пожарные выходы. Провели и внутреннюю отделку помещений.

В «Ауре» есть компьютерный класс, фото- и музыкальная студии, кабинет юных натуралистов, аудитория юных помощников инспекторов движения, а также точка общественного питания. Ожидается, что центром смогут воспользоваться около трёх тысяч человек.

