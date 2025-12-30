В Орле чиновника наказали за волокиту с отчётом о расходах

Начальник отдела профильного управления мэрии нарушил установленные сроки.

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Нарушение выявило подразделение ведомства по Советскому району Орла.

Уточняется, что речь идёт о средствах, которые субъект получил в виде бюджетного кредита на на создание и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры. А именно — в рамках реализации проекта по комплексному развитию жилой застройки территории на Наугорском шоссе (рядом с улицами Куйбышева и Цветаева).

Было возбуждено административное дело. В итоге к ответственности привлекли главу отдела строительства управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Орла.

ИА «Орелград»