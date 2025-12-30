В Орле чиновника наказали за волокиту с отчётом о расходах

30.12.2025 | 12:17 Закон и порядок, Новости

Начальник отдела профильного управления мэрии нарушил установленные сроки.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. Нарушение выявило подразделение ведомства по Советскому району Орла.

Уточняется, что речь идёт о средствах, которые субъект получил в виде бюджетного кредита на на создание и модернизацию объектов инженерной инфраструктуры. А именно — в рамках реализации проекта по комплексному развитию жилой застройки территории на Наугорском шоссе (рядом с улицами Куйбышева и Цветаева).

Было возбуждено административное дело. В итоге к ответственности привлекли главу отдела строительства управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Орла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU