ТОП влияния: Виталий Рыбаков (10)

Бизнесмен, политик, влогер.

Виталий Рыбаков – председатель комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета. Один из богатейших депутатов региона. Мелькал в рейтингах Forbes.

Избран депутатом Орловского областного Совета VII созыва 19 сентября 2021 года.

С сентября 2020 по сентябрь 2021 года – депутат горсовета Орла.

Избран депутатом Орловского областного Совета VI созыва в 2016 году.

По данным kartoteka.ru, с 2015 года являлся индивидуальным предпринимателем, прекратил деятельность по собственной инициативе в начале 2023 года. В ноябре Виталий Рыбаков снова открыл ИП, но уже в Москве.

С июля 2020 по декабрь 2022 года – учредитель ООО «Астория», правопредшественниками которой являются ООО «Лесоторговая база» и АО «База строительных товаров».

С июня 2009 года по январь 2010 – учредитель ООО «Лесоторговая база».

С 2002 года – директор МУП «База строительных товаров». В 2009 году муниципальное предприятие преобразовано в АО «База строительных товаров». Виталий Рыбаков руководил компанией до 2014 года.

В 1981 году окончил Гомельский политехнический техникум, присвоена квалификация «техник-технолог», в 1988 – Заочный институт советской торговли по специальности «экономика торговли», в 2012 году получил квалификацию юрист в орловском филиале РАНХиГС.

Родился в селе Словечно Овручского района Житомирской области.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.