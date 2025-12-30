Генеральный директор АО «Щелково Агрохим».

Каракотов Салис Добаевич руководит системообразующей организацией, производящей пестициды и иные агрохимические продукты. Доктор химических наук, академик РАН.

«Сельское хозяйство Орловской области – это растущая отрасль, в ее развитие нужно вкладывать серьезные ресурсы», – сказал Салис Каракотов, комментируя инвестиционное послание губернатора Орловской области на 2025 год.

Однако проект по строительству крахмального завода переехал из нашего региона в соседний.

АО «Щелково Агрохим» присутствует во всех аграрных регионах. Помимо агрохимии, Орловщина получает сорта и гибриды, которые дают рекордную урожайность. Сорт озимой пшеницы «Зюгановка» показал результативность в 184,95 центнера с одного гектара. Такой результат зафиксировали на селекционных делянках ООО НПО «Бетагран Семена». Результат попал в «Книгу рекордов России».

По данным kartoteka.ru, Салис Каракотов – соучредитель, генеральный директор ООО «Щелково Агрохим».

В 2022 году в Орловской области открыт уникальный завод по подготовке семян по нетравмирующей технологии, который входит в научный комплекс компании «Щёлково Агрохим» – «Бетагран Семена».

1994 – 1998 – заместитель генерального директора – начальник научно-исследовательского центра АООТ, затем – директор по науке, развитию и маркетингу ОАО «Щелковское предприятие Агрохим».

1981 – 1994 – работал младшим, старшим научным сотрудником отдела научной части, начальником сектора, заместителем директора по научным и опытным работам – начальником отдела Щелковского филиала Всероссийского НИИ химических средств защиты растений.

В 1976 году окончил Московский химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Специальность – химия и технология основного органического синтеза. 1976 – 1981 – аспирант МХТИ им. Д. И. Менделеева. В 2006 году присвоена степень доктора химических наук.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.