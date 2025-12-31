Департамент региональной безопасности займется мобилизацией

31.12.2025 | 14:00 Закон и порядок, Новости

С 1 января 2026 года расширяется компетенция нового департамента.

Фото: ИА «Орелград»

С 1 января 2026 года к компетенции не так давно созданного департамента региональной безопасности Орловской области отнесены новые направления, в том числе: противодействие терроризму и экстремизму, а также обеспечение деятельности координационных и совещательных органов по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, профилактики правонарушений. Об этом сообщили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, которые провели анализ поправок, внесенных в постановление правительства региона.

«В рамках новой сферы деятельности департамент в том числе: обеспечивает составление и ежегодную актуализацию общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Орловской области для работы федеральных судов общей юрисдикции; осуществляет функции аппарата Антитеррористической комиссии в Орловской области, аппарата антинаркотической комиссии Орловской области», – перечислили аналитики.

Кроме того, департамент теперь будет участвовать в проведении проверок реализации муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и противодействия терроризму. Сферу его полномочий также пополнила разработка мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма. А должностные лица департамента получили право составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах указанных полномочий.

Департамент также будет осуществлять полномочия губернатора и правительства Орловской области по мобилизационной подготовке и мобилизации – через собственное мобилизационное управление, добавили аналитики.

ИА «Орелград»


